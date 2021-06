In una comunicazione ai colleghi greci di SPORT24, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli ha avuto cura di sottolineare la posizione del club sul centrocampista guineano dell'Olympiakos Mady Camara.

"Non parlo con i giornalisti. La posizione del Napoli nei confronti di Camara? A noi non interessa. Ripeto, non parlo con i giornalisti"