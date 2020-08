"No, grazie", Bernardeschi dopo il rifiuto al Napoli può finire all'Atletico Madrid: i dettagli

Uno dei nomi che resta in cima alla lista della Juventus è quello di Thomas Partey, 27enne dell’Atletico Madrid. Ne parla Tuttosport:

“Simeone ha un debole per Bernardeschi: vorrebbe giocarsi le proprie chance nella Juventus di Pirlo, forse soltanto una big straniera – come dimostra il “no, grazie” al Napoli - potrebbe fargli cambiare programmi. L’Atletico è fra queste, grazie anche al carisma di Simeone. Alla Continassa non hanno ancora perso la speranza di mettere in piedi un nuovo scambio di lusso. Secondo i ben informati, le valutazioni di Thomas e Bernardeschi si prestano ad approfondire la questione”