Il Bari punta Ninkovic per il sogno Serie B: possibile sinergia di mercato con il Napoli

Calciomercato Napoli. Il Bari di Luigi De Laurentiis pensa in grande e pensa a rinforzarsi concretamente nel mercato di gennaio per poter puntare con decisione alla promozione in Serie B. Al momento i "Galletti" stanno cercando un trequartista da regalare a mister Vivarini, e starebbero provando a piazzare un colpo molto importante per la categoria.

Nikola Ninkovic

Napoli-Ninkovic, sinergia con il Bari?

Secondo quanto riportato da TuttoC, il Bari avrebbe infatti puntato i fari su Nikola Ninkovic, centrocampista offensivo serbo classe '94: il club pugliese starebbe lavorando in sinergia con il Napoli per riuscire a sopportare i costi dell'operazione che, se portata a compimento, innalzerebbe il club di De Laurentiis Jr tra le serie candidate al salto di categoria.