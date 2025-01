Niente Napoli, Luiz Felipe ha trovato squadra: oggi le visite mediche, ecco dove giocherà

Calciomercato Napoli - Luiz Felipe ha trovato squadra, insomma il suo futuro non sarà all'ombra del Vesuvio, sebbene sia stato accostato in questi mesi anche al Napoli. Il difensore ex Lazio, attualmente svincolato, ha trovato un accordo con il Marsiglia.

Sébastien Denis, giornalista di FootMercato, ha svelato poco fa:

"L'arrivo di Luiz Felipe è previsto nella tarda mattinata a Marsiglia. I primi esami medici si svolgeranno questo pomeriggio prima della visita medica prevista per martedì mattina (domani, ndr). Se supererà le visite mediche, firmerà immediatamente un contratto fino al 2 giugno 2026".