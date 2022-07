Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime di calciomercato sul trasferimento di De Ketelaere al Milan. Lunedì il giorno dell'arrivo in Italia per visite mediche e firma: Resta quindi impossibile quasi un ingaggio di Zielinski che era stato accostato ai rossoneri. De Ketelaere atteso in Italia nel weekend: visite e firma lunedì Il trequartista arriva per 35 milioni di euro complessivi, più percentuale su futura rivendita, e firmerà un quinquennale.