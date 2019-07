Rodrigo dice no al Napoli, CorSport: Giuntoli torna su Nicolas Pépé, ma il Lilla spara 65 milioni e spera nell'asta

Calciomercato Napoli - Rodrigo ha gentilmente declinato l'affare Napoli. L'attaccante del Valencia predilige restare in Spagna e allora anche l'offerta formulata da Cristiano Giuntoli nel suo viaggio tra Madrid e Valencia non ha sortito gli effetti sperati. I dirigenti del club iberico, tra l'altro, erano comunque distanti dal ds azzurro per la richiesta.

Napoli su Pépé del Lilla

Così, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe tornato su Nicolas Pépé, attaccante del Lilla, già seguito in passato proprio da Cristiano Giuntoli. La valutazione che ne fa il club francese attualmente è di 65 milioni di euro. Ma non sarebbe solo questo il problema. Perché stando a quanto riferisce il quotidiano ci sarebbe la fila per questo calciatore reduce da un'ottima stagione: PSG, Bayern, Liverpool, Everton, Lione. E non a caso il Lilla aspetta solo che si scateni un'asta e che quei 65 milioni si traducano in qualcosa di più.

Napoli, chi è Nicolas Pépé

È un francese di sangue ivoriano che ha scelto la Costa d’Avorio proprio come Kalidou Koulibaly ha deciso di esibirsi con il Senegal. Attaccante rapido e tecnico, 24 anni, Pepé gioca nel Lilla e per una stagione ha condiviso anche lo spogliatoio con Malcuit: sarebbe una buona chiave d’accesso, per lui. Tatticamente predilige agire da esterno, meglio a destra che a sinistra, però si adatta anche da centravanti: una specie di tuttofare offensivo, insomma. Il Napoli lo segue da un bel po’, ma il problema è che dopo l’ultima, splendida stagione con 22 gol e 11 assist in Ligue 1 c’è mezza Europa su di lui.