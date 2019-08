Nice Matin, Humberset a CN24: "Contatti avviati tra Nizza e Ounas, si può chiudere con un prestito con obbligo di riscatto. Il Monaco è su Icardi"

Calciomercato Napoli - William Humberset, giornalista del Nice Matin, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Icardi al Monaco? Dal punto di vista economico il Monaco è un club potente, adesso deve sostiutire Falcao che andrà al Galatasaray e ha bisogno di un attaccante. L'interesse è molto forte. Non sono sicuro che per Icardi sarebbe una destinazione perfetta perché è una squadra con un ambiente difficile e con un inizio di stagione non semplice. Jardim non trova la soluzione per far rialzare la testa ai suoi giocatori. Economicamente l'affare è possibile, dal punto di vista sportivo è difficile".

"Falcao percepiva 6 milioni all'anno quindi le stesse cifre possono esser investite anche su Icardi con un ingaggio anche più alto. Il Monaco ha un sistema diverso di tassazione, quindi è avvantaggiato".