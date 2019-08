Clamoroso dalla Spagna - Real Madrid, offerta al PSG: 120 milioni più Modric per Neymar!

Calciomercato - Incredibile bomba dalla Spagna, secondo il quotidiano Sport, Neymar potrebbe tornare a giocare nella Liga, ma questa volta con la maglia del Real Madrid. Il club sta negoziando seriamente il trasferimento del giocatore brasiliano. Le operazioni stanno andando avanti e saranno decisivi i prossimi giorni. L'offerta presentata al Paris Saint-Germain sarebbe davvero clamorosa: 120 milioni più il cartellino di Luka Modric, valutato 60 milioni.

Real Madrid, meno spazio per James con Neymar

Stando ai media spagnoli, in casa Real filtra ottimismo per la riuscita della trattativa. I parigini stavano cercando di vendere l'attaccante a diverse squadre, tra cui Juventus e Manchester United, che però non hanno mostrato interesse. Questo potrebbe favorire ancora di più il Napoli per l'acquisto di James Rodriguez che avrebbe ancora meno spazio rispetto a quello attuale.