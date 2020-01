Negro, l'agente: "Al Foligno per essere protagonista, ha bisogno di giocare con continuità" [ESCLUSIVA]

Il Pontedera ha appena comunicato che il giocatore Antonio Negro ha rescisso il suo contratto con la società toscana e vestirà la maglia del Foligno. Nuova avventura in Serie D per l'ex attaccante della Primavera del Napoli. Gianfranco Cicchetti, agente di Antonio Negro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco le sue parole.

"Per Antonio (Negro, ndr) era arrivato il momento di fare un piccolo passo indietro, per poi poterne fare due avanti in futuro. Aveva bisogno di giocare con continuità e di sentirsi al centro di un progetto. Crediamo molto nella scelta di Foligno, dove il ragazzo potrà avere l'opportunità di completare il suo percorso di crescita e tornare ad essere protagonista. Credo tantissimo nelle sue qualità e sono certo che presto tornerà ai livelli che gli permisero di mettersi in luce nella Primavera del Napoli".

di Simone Scala

