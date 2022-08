Navas e Kepa in stand-by, Il Mattino: la sensazione è che alla fine arriverà Sirigu

Calciomercato Napoli - Situazione portieri totalmente in stallo in casa partenopea. Come infatti evidenzia Il Mattino oggi in edicola, né il PSG né il Chelsea hanno fatto il passo tanto atteso di apertura totale per le cessioni di Navas o Kepa.

Mercato Napoli, arriva Sirigu in porta?

Motivo per cui, se nulla dovesse cambiare, alla fine resterebbe Meret anche se Spalletti non ha fatto nulla per nascondere le sue perplessità. Se così fosse, alla fine potrebbe spuntarla un italiano per la porta. “Intanto Meret ferma ogni ipotesi di rinnovo. Ma se De Laurentiis punta i piedi e deciderà di tenerlo, il friulano andrà in scadenza. Una situazione non semplice. Ma l’impressione è che arriverà un altro “secondo”: ed è Sirigu”, si legge sul quotidiano.