Napoli, Zielinski non è intoccabile! Il manager chiacchiera con il Bayern Monaco

Si scrive giocatori azzurri, ma certi umori si leggono grigi all’interno del Napoli come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Se da una parte Kalidou Koulibaly, Fabian e Adam Ounas hanno spiegato di non voler rinnovare, dall’altra Matteo Politano ha chiesto esplicitamente la cessione. E Zielinski?

“Se aggiungiamo che anche la posizione di Zielinski non è mica blindata, perché su di lui non è stata applicata l'etichetta di intoccabile e il manager chiacchiera con il Bayern, allora la galleria è completa.

Di lui si parla poco, in linea con il personaggio, ma Zielinski non è considerato incedibile e il Bayern ci fa un pensierino. Il valore, però, è elevato. Come il suo ingaggio: 4 milioni o giù di lì”