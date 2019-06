Forcing Napoli per Zapata, Tuttosport: "Pronta l'offerta irrinunciabile: Inglese più ricco conguaglio, la situazione"

Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport, il Napoli non molla la presa per Duvan Zapata: "Le indicazioni di Carlo Ancelotti portano ad immaginare che il mercato partenopeo si svilupperà all’interno degli italici confini. Il territorio più fertile è quello di Bergamo, dove giocano tre calciatori di grande interesse per il tecnico: Ilicic, Castagne e Zapata. Da Zingonia arrivano rumors inequivocabili: bisognerà mettersi l’anima in pace, perché non andrà via nessuno. Però il Napoli vuole insistere, soprattutto con Duvan Zapata e con il suo agente Villarreal, anche perché dalla Colombia dicono che il Napoli creda molto all’idea di riportarlo in azzurro, consegnando agli orobici il cartellino di Inglese e 20-25 milioni cash".