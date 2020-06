Kiss Kiss Napoli - Affare Tonali, non ci sono offerte ufficiali da 40mln del Napoli! Cellino vuole imbastire un'asta

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Diego De Luca, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Ci sono alcune notizie che abbiamo raccolto e che adesso vi diamo: per quanto riguarda il centrocampista del Brescia Sandro Tonali non risulta una offerta ufficiale da parte del Napoli. Il calciatore piace e il Brescia ha detto al Napoli ‘fate voi il prezzo’: 40 milioni ufficialmente non sono stati offerti, ed il Napoli ha capito che Cellino vuole imbastire un’asta per Tonali”