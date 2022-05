L'Hellas Verona verserà 10,5 milioni di euro al Cagliari per completare l'acquisto di Giovanni Simeone.

Giovanni Simeone

L'Hellas riscatterà Simeone dal Cagliari

L'attaccante ha, però, attirato le attenzioni di diversi club. In Italia, come riporta La Gazzetta dello Sport, si parla di Napoli e Milan, in Inghilterra di Newcastle fino al Siviglia e al Villarreal in Spagna. L'ipotesi più plausibile è che Setti lo metta sul mercato per una cifra non inferiore ai 20 milioni.