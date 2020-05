Napoli su Rashica! CorSport: il club lavora per abbassare il prezzo, dal giocatore c'è già il sì

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli avrà visto ieri la vittoria del Werder Brema in casa dello Schalke 04 in Bundesliga, anche perchè in campo c'era Milot Rashica, un obiettivo importante per il dopo Callejon secondo il Corriere dello Sport:

"Il club lo segue sin da quando giocava nell’Albania del 2016, ma poi decise di rappresentare il Kosovo, il suo Paese d’origine. Ufficialmente, il ds Baumann ha negato di aver ricevuto offerte, però il Napoli lavora da tempo per aprire la porta della trattativa: la valutazione di partenza è nel valore della clausola rescissoria: 38 milioni di euro. Non se ne parla. E così bisogna limare, un bel po’, forti anche della volontà del giocatore, 10 gol e 6 assist"