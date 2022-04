Napoli su Luis Maximiliano, Cm.it: sul portiere ci sono altri due club italiani

Calciomercato Napoli - Luis Maximiano, gli occhi del Napoli cadono dritti sul portiere portoghese del Granada. Con David Ospina in scadenza e Alex Meret che non ha mai convinto pienamente, la società si trova costretta a guardarsi attorno.

Tuttavia c’è concorrenza per il 23enne lusitano come rivela Cm.it:

Le ottime prestazioni di Maximiano nella Liga, hanno riacceso i riflettori su di lui: stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oltre a club italiani, anche compagini spagnoli e inglesi, tutti di fascia medio-alta, gli hanno messo gli occhi addosso. E il Granada, in piena lotta per la salvezza, appare pronto ad ascoltare offerte non inferiori ai 10 milioni di euro. Analizzando la situazione dei numeri 1 in Italia, oltre al Napoli, la Lazio di Maurizio Sarri ha estremo bisogno di intervenire in quel reparto e anche la Fiorentina, se cederà Dragowski, dovrà fare necessariamente qualcosa. Allo stato attuale, è bene precisare, nessuno di questi club ha mosso passi concreti, ma il nome di Maximiano può incendiare il valzer dei portieri in Serie A.