Napoli-Spalletti, telefonata post Verona: sì anche con l'Europa League! Ma è leggermente 'risentito', il motivo

Calciomercato Napoli ultime news. Ipotesi Spalletti nuovo allenatore del Napoli. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui i contatti si erano raffreddati di recente proprio quando nella testa di De Laurentiis era balzata l’idea Galtier.

Spalletti si vedeva già alla guida del Napoli per il prossimo anno, si era leggermente risentito, raffreddando la propria posizione, riprendendo a guardarsi attorno in attesa e alla ricerca di nuove alternative. Il telefono di Spalletti, però, ha ripreso a suonare proprio dopo il pareggio amaro del Napoli domenica sera contro il Verona, A quel punto De Laurentiis ha nuovamente bussato alla porta di Spalletti per sondare il terreno e capire se il toscano fosse ugualmente disposto ad accettare un’eventuale chiamata pur senza un posto in Champions. Luciano, dal canto suo, ha dato parere positivo e adesso si gioca il testa a testa con Galtier