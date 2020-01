Accostato al Napoli, Ricardo Rodriguez verso l'Eredivise: prosegue la trattativa con il PSV

Calciomercato Napoli. Gli azzurri continuano a sondare i profili di laterali difensivi sinistri: in attesa di capire il futuro di Faouzi Ghoulam e Elseid Hysaj, lo staff mercato dei partenopei non vuole farsi trovare impreparato. Uno dei giocatori maggiormente accostato al Napoli è Ricardo Rodriguez, laterale svizzero del Milan che conosce molto bene Gattuso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, sul giocatore ci sarebbe il pressing del PSV:

Ricardo Rodriguez

Napoli-Ricardo Rodriguez, insidia olandese