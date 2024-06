Napoli-Rafa Marin, DAZN: l'affare procede spedito, non esclude gli arrivi di Hermoso e Buongiorno

Calciomercato Napoli, arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le entrare e in particolare il pacchetto arretrato.

Calciomercato Napoli, affondo per Rafa Marin

Secondo quanto infatti riferiscono i colleghi di DAZN, il club azzurro sta procedendo spedito per Rafa Marin del Real Madrid valutato 7 milioni di euro. La trattativa è a buon punto e il suo arrivo non andrebbe a cambiare le strategie sue altri due obiettivi azzurri per la difesa, ovvero Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno dal momento che molto dipenderà anche dalle possibili uscite. E tutti i profili attualmente presenti in rosa potenzialmente in discussione.