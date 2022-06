Napoli, offerta per Marco Curto: il Sudtirol ha rifiutato!

Calciomercato Napoli, offerta rifiutata per Marco Curto! A svelare il retroscena di mercato è il giornalista Nicolò Schira su Twitter. Secondo quanto riferisce, il Napoli avrebbe avanzato una proposta per acquisire il difensore del Sudtirol, protagonista quest'anno del campionato di Serie C culminato con la promozione in Serie B.

Marco Curto

Chi è Marco Curto? Difensore centrale classe 1999, ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili di Milan ed Empoli. Dopo una serie di prestiti prima alla Reggina e poi alla Virtus Verona, nell'agosto del 2020 è stato acquistato dal Sudtirol, club che ne detiene tutt'ora il cartellino.

Marco Curto

Quest'anno si è messo particolarmente in mostra e con 37 presenze è stato tra i protagonisti indiscussi della promozione in Serie B: è stato anche votato come miglior difensore del Girone A di Serie C. Marco Curto è alto 1,91 centimetri, è di piede destro ed ha un contratto con il Sudtirol fino al 2024.

Napoli su Curto, il Sudtirol rifiuta

Secondo quanto riferisce Schira, il Sudtirol ha rifiutato le proposte di Torino e Napoli per il centrale Marco Curto. Altoatesini al lavoro per i difensori Cuomo (Crotone) e Barison (Pordenone).