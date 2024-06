Napoli, occhio alla concorrenza: per Javi Guerra si fa largo il Barcellona!

Calciomercato Napoli, si complica la pista per Javi Guerra! Centrocampista classe 2003 del Valencia, Javi Guerra è stato indicato come uno degli obiettivi di Antonio Conte per rinforzare la rosa del Napoli. A darne notizia - stamattina confermata anche sul Corriere del Mezzogiorno - era stato il quotidiano spagnolo AS.

Calciomercato Napoli, ultime su Javi Guerra

Adesso, però, proprio dalla Spagna arrivano altre notizie su Javi Guerra: il calciatore è diventato un obiettivo del Barcellona, voluto fortemente dal direttore sportivo Deco. Anche perché il talento del Valencia viene considerato in casa blaugrana un'alternativa low-cost a Guido Rodriguez, altro obiettivo per il centrocampo del Barça, ma ben più costoso.

Nonostante abbia una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, il Barcellona lo valuta 20 milioni di euro e spera di acquistarlo a questa cifra. Il Napoli dunque dovrà fronteggiare la concorrenza spagnola se vorrà assicurarsi le prestazioni di Javi Guerra.