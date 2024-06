Conte guarda in Spagna per il nuovo Napoli, si punta un colpo da 25 MLN

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, riporta le ultime notizie in merito alle mosse di mercato della SSC Napoli guidata da Antonio Conte:

"Conte intanto già lavora per costruire il Napoli del riscatto, ha una voglia matta di rilanciare se stesso e il Napoli. Sta osservando gli obiettivi di mercato e anche stavolta si guarda in Spagna per diversi ruoli. Javi Guerra, centrocampista classe 2003 del Valencia, è nel mirino del Napoli per colmare il vuoto di qualità lasciato da Zielinski, trasferitosi all’Inter a parametro zero. Il Valencia lo valuta 25 milioni, il Napoli potrebbe farsi avanti con una proposta di 20 milioni di euro più bonus".