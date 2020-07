Rinnovo Zielinski, Cronache di Napoli: prolungherà fino al 2024 con opzione, da definire gli ultimi dettagli

Ultime notizie Napoli calcio. Si avvicina il giorno del rinnovo contrattuale di Piotr Zielinski, il centrocampista polacco del Napoli che è al centro del progetto tecnico di Gennaro Gattuso e resterà a Napoli anche la prossima stagione.

Rinnovo Zielinski

Non c'è solo il mercato a tenere banco in casa Napoli, come racconta Cronache di Napoli:

"E' tempo di rinnovi in casa Napoli, dopo quello di Mertens toccherà anche ad altri giocatori prolungare. Il club lavora anche alla definizione di una lunga se Napoli. Da definire ci sono solo gli ultimissimi dettagli: il centrocampista polacco Piotr Zielinski prolungherà fino al 2024 (con opzione al 2025) con ingaggio che salirà intorno ai 3 milioni".