Mertens vuole restare a vita, vuole pure un ruolo dirigenziale! Ha un'idea sull'asse Napoli-Belgio: le ultime

Mercato Napoli, il punto sul rinnovo di Mertens

Ecco quanto scrive Raffaele Auriemma sul quotidiano:

Nella stessa posizione c’è anche Dries Mertens, ma con il belga esiste un rapporto di odio-amore. De Laurentiis gli ha pure migliorato l’offerta (4 milioni a stagione per due anni), però Mertens vorrebbe un bonus di riacquisto del cartellino del valore di 5 milioni. Alla fine potrebbe essere trovata una soluzione favorevole a tutti, anche perché il desiderio di Mertens è di chiudere la carriera con il Napoli, per poi restare in azzurro anche dopo, con un ruolo da dirigente. E non solo. L’attaccante belga vorrebbe proporsi per creare un ponte tra Napoli ed il Belgio, con lo scopo di portare in azzurro i giovani talenti fiamminghi.