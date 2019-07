Dall'Inghilterra - Nessuna offerta dell'Arsenal per Pepe, il Lille chiede 80 milioni di euro

Calciomercato Napoli - Si è complicato e non poco per il Napoli l'affare James Rodriguez, con l'Atletico Madrid pronto a sferrare l'assalto decisivo al gioiello del Real Madrid e, di conseguenza, a beffare gli azzurri. Per questo motivo la squadra mercato partenopea starebbe valutando le possibili alternative e tra queste ci sarebbe anche Nicolas Pépé.

Pepe Napoli

Per l'ivoriano nella giornata di ieri era filtrata, dalla Francia, la notizia di una offerta spaventosa dell'Arsenal pari ad 80 milioni di euro per lui. A tal proposito arrivano delle novità.

Mercato Napoli, nessuna offerta dall'Arsenal per Pépé

Stando a quanto riportato dalla BBC, l'Arsenal non ha affatto formulato una offerta al Lille pari ad 80 milioni di euro (questa è la cifra richiesta dal Lille) ed anzi al momento al club francese non è arrivata nessuna offerta concreta da parte degli inglesi. Oltre al Napoli ed ai Gunners, però questo talento è sul taccuino di tante altre squadre ed è un obiettivo tutt'altro che facile da centrare.