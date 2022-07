Clamoroso CorrSport: Meret in fuga, Empoli pronto a prenderlo! Come erede spunta Kepa

Calciomercato Napoli, clamorose novità tra i pali. Con l’addio di Ospina (va all’Al-Nassr), Alex Meret (ancora non ha rinnovato) sembrava destinato a essere il number one azzurro invece è iniziato un nuovo capitolo. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il presidente toscano Corsi lo considera il candidato perfetto per sostituire Vicario all'Empoli e l'assalto sarebbe questione di giorni con la cessione alla Lazio dell'attuale numero uno fresco di riscatto dal Cagliari.

Il Napoli riflette: piace Navas in rotta con il Psg. Seguito Kepa in uscita dal Chelsea. Giuntoli valuta anche il portoghese Maximiano e lo svizzero Sommer.

Kepa Napoli calciomercato

Meret Empoli: è addio?

La telenovela dei portieri del Napoli si arricchisce di una nuova puntata: Alex Meret, da tempo al centro di una trattativa di rinnovo che la società è convinta di chiudere a Dimaro con le firme e lo champagne, è entrato di prepotenza nel mirino dell'Empoli. Sì: il club di Corsi tratta con la Lazio la cessione di Vicario, protagonista di un'ottima stagione e appena riscattato dal Cagliari, e a quanto pare nel momento in cui l'affare sarà chiuso partirà l'assalto ad Alex. Un'idea coltivata da un po', in silenzio e in gran segreto, ma è ovvio che a fare la differenza saranno innanzitutto le mosse del Napoli: il suo contratto scadrà nel 2023, tra un anno, e ciò significa che il primo passo sarà concretizzare il prolungamento, ipotizzato fino al 2027, e poi eventualmente andare a discutere di tutto il resto. La priorità di Meret, comunque, sono gli stimoli: vuole sentirsi al centro del progetto e soprattutto giocare con una continuità mai riscontrata con Ancelotti, Gattuso e Spalletti.

Kepa- Napoli, ultima clamorosa idea

Il club azzurro intanto, si guarda intorno: da Sommer a Kepa, passando per Maximiano e Keylor Navas sono le ultime idee secondo il Corriere dello Sport. Piace Keylor Navas, in rotta con il Psg, ma il suo ingaggio monstre da 8 milioni è un muro invalicabile. Anche il basco Kepa è in uscita dal Chelsea e piace molto, da tempo, ma come nel caso del collega costaricano bisogna rientrare nei nuovi canoni d'ingaggio del Napoli. Raccolte info sullo svizzero Yann Sommer del Mönchengladbach e sul portoghese Maximiano del Granada (come Vicario in orbita Lazio). ©Riproduzione riservata