Repubblica: full immersion Napoli-Kepa! Giuntoli stringe i tempi, Spalletti lo vuole in porta a Verona

Calciomercato Napoli, c'è una priorità su tutte: è il portiere cui consegnare le chiavi della difesa in vista del debutto in campionato, 15 agosto al Bentegodi contro l’Hellas. Il Napoli è impegnato in una vera e propria full immersion per concludere la trattativa Kepa.

Kepa Napoli calciomercato

Kepa-Napoli, Spalletti lo vuole in campo a Verona

L’agente del 27enne basco, Canales, è in Italia, a Milano: ieri nessun incontro col Napoli, ma da oggi dovrebbe dedicarsi alla conclusione della trattativa per Kepa che vuole lasciare Londra dopo due stagioni vissute in panchina. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica c’è l’accordo sull’ingaggio ( 25% Napoli, 75% Chelsea) ma vanno limati i bonus da riconoscere ai Blues in caso di qualificazione in Champions League. I contatti sono cominciati già ieri sera, l’asse Milano- Rivisondoli è molto caldo. Il Napoli spinge: il nuovo portiere deve arrivare prima dell’inizio del campionato anche perché Meret non è apparso tranquillo nelle prime due amichevoli a Castel di Sangro.