Napoli-Juventus vale più di un miliardo di euro! La rosa azzurra poteva valere ancora di più, tutte le valutazioni [GRAFICI]

Ultime mercato Napoli - La finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus è una finale tra due squadre i cui calciatori, complessivamente, valgono 1335 milioni di euro, divisi tra il Napoli a quota 546 milioni e la Juventus a quota 789. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport:

“La rosa del Napoli è “larga” e competitiva, con un valore sul mercato di circa 550 milioni. E potevano essere anche di più, senza gli effetti del coronavirus sulla stagione calcistica planetaria. Il prezzo di calciatori come Koulibaly, Fabian ed Insigne è calato, anche se De Laurentiis non ha intenzione di abbassare le pretese […] Non v’è dubbio alcuno sul fatto che quelle di Juventus e Napoli siano... rose di tutto rispetto. Gli studi del Cies, e le valutazioni di transfermarkt... Il gioco è fatto. In casa Juventus si balla attorno a quota 800 milioni considerando soltanto i giocatori a disposizione di Sarri”