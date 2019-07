Sportmediaset - Napoli su James, ma ci sono tre alternative!

Calciomercato Napoli - Il Napoli resta in corsa per James Rodriguez, come riferito da Sportmediaset, ma il club di Aurelio De Laurentiis ha diverse alternative. Il nome più in vista è quello di Nabil Fekir, ma l'interesse azzurro non ha fatto altro che provocare il rilancio del Betis, fino a 25 milioni più bonus. Su Nicolas Pépé, altro obiettivo, sono in vantaggio le big d'Europa, il Manchester United su tutto. Per Malcom del Barcellona, invece, al momento c'è stato soltanto un sondaggio, senza avviare ulteriori contatti con club e calciatore.