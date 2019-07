James Rodriguez-Atletico Madrid, Marca rivela: vuole andare da Simeone, ma Florentino non vuole rinforzare i rivali e teme la reazione dei tifosi

Ultimissime calciomercato Napoli: su James Rodriguez si riaccendono le speranze partenopee! Il quotidiano Marca fa un passo indietro e chiarisce l'entità della trattativa tra l'attaccante colombiano e l'Atletico Madrid. E' vero - come sostiene Marca - che James sarebbe intenzionato ad accettare l'offerta del Cholo Simeone, ma al momento il Real Madrid non sembra affatto intenzionato a cedere un talento come James ad una diretta avversaria: un'operazione non gradita a Florentino Perez, tantomeno alla tifoseria del Real, acerrima rivale dei cugini dell'Atletico. Il Napoli, dunque, ha ancora delle speranze di accaparrarsi le prestazioni di Rodriguez.

MARCA: JAMES VUOLE L'ATLETICO, MA C'E' UN PROBLEMA

Come è stato scritto nelle ultime ore dal prestigioso quotidiano spagnolo Marca, James Rodriguez ora vorrebbe solo l'Atletico Madrid. Secondo gli spagnoli, il colombiano avrebbe cambiato idea quando si è palesato Simeone. Il quotidiano sottolinea come sarebbe un errore cedere il trequartista all'Atletico da parte del Real, a prescindere dalla somma. Florentino Perez teme la reazione dei tifosi a questa operazione, soprattutto dopo aver ceduto Marcos Llorente alla squadra allenata dal Cholo. Sarebbe mediaticamente un brutto colpo per i Blancos.

Adesso tocca al Napoli stringere i tempi e formulare l'offerta giusta per convincere il Real Madrid prima che sia troppo tardi.