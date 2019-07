James Rodriguez, Marca: sta per chiudere con l'Atletico Madrid, si è convinto della scelta frenando con il Napoli! Ecco cosa trapela da fonti vicine all'operazione

Ultime notizie calciomercato Napoli. Sembra incredibile, ma adesso De Laurentiis e Ancelotti potrebbero davvero veder sfumare l'acquisto dell'anno, il calciatore più corteggiato dal club e ambito dalla piazza, il colombiano James Rodriguez, che è finito nelle mire dell'Atletico Madrid e adesso sembra intenzionato ad accettare la proposta dei colchoneros e scaricare il Napoli, con cui ha un accordo da tempo.

MARCA: JAMES RODRIGUEZ ALL'ATLETICO MADRID

James Rodriguez all'Atletico Madrid? Secondo il prestigioso quotidiano Marca sarebbe una situazione in stato avanzato: "Il calciatore - si legge sul quotidiano spagnolo - sta per diventare un calciatore di Simeone e si sarebbe convinto di questa scelta. Secondo fonti vicine all'operazione, il trasferimento si starebbe per concretizzarsi". Sarebbe stato proprio James a frenare l'operazione con il Napoli per la sua ferma volontà di restare a Madrid e sarebbe felice di vestire la maglia degli storici rivali del Real.

In fondo James a Madrid possiede già una casa ed è una città che conosce molto bene, in una città in cui si parla lo spagnolo, cioè la sua lingua. Tutt'altro che Napoli, dove James sarebbe costretto, in un certo senso, a cambiare totalmente vita ed iniziare una nuova avventura, anche se da questo punto di vista la vicinanza al compagno di squadra Ospina avrebbe certamente facilitato l'inserimento.