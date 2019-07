Real Madrid, James Rodriguez non convocato per il ritiro prestagionale

Calciomercato Napoli - James Rodriguez non è stato convocato nel ritiro pre stagionale dal Real Madrid. Il trequartista colombiano ha da poco finito la sua avventura con la Nazionale e a breve comincerebbe la preparazione dei Blancos. Ma Zinedine Zidane lo ha escluso dalla lista dei convocati visto il suo imminente trasferimento. Lo riferisce Marca, che sottolinea come l'affare con il Napoli stia accelerando e per questo motivo James non andrà in Canada con il club iberico.

Questa la lista dei convocati del Real Madrid riferita da El Partido de Cope