Napoli su Hummels, clamorosa idea di calciomercato! Repubblica: ipotesi a parametro zero

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti oggi sul quotidiano La Repubblica. Questa mattina una nuova ipotesi per rinforzare la difesa del Napoli: si tratta di Mats Hummels, difensore del Borussia Dortmund, vera e propria leggenda contemporanea del calcio tedesco.

Hummels-Napoli, clamorosa indiscrezione

Mats Hummels, che oggi ha 35 anni, "lascerà lascerà la Germania da svincolato e pensa all’atto conclusivo di una carriera di alto livello", scrive Repubblica. Il Napoli lo sta valutando come possibile rinforzo nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare agli obiettivi prefissati, che restano Buongiorno, Rafa Marin e Mario Hermoso.

In particolare, però, il Napoli sta riscontrando problemi a chiudere la trattativa per Hermoso - sul quale pesano le commissioni richieste dagli agenti - e in proprio in questa prospettiva è emersa l'ipotesi di Hummels al Napoli. Sarebbe un acquisto a parametro zero: "Il Napoli ci ha fatto un pensierino", assicura Repubblica.