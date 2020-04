Napoli-Icardi, Tuttosport: la Juventus non molla la presa e pensa alla carta Alex Sandro con il PSG

Ultimissime calciomercato Napoli. Non è un segreto che Mauro Icardi continui ad essere uno dei pallini di Aurelio De Laurentiis: il centravanti argentino al termine della stagione, a meno di clamorosi sviluppi, sarà riscattato dal PSG ma la sua permanenza in Francia non è scontata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore sarebbe ancora nelle mire della Juventus che sta pensando ad un addio di Higuain: per il quotidiano piemontese i bianconeri starebbero valutando l'inserimento di Alex Sandro nella trattativa per convincere i transalpini.