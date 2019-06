De Laurentiis: "Icardi non lo compro. Lozano e James Rodriguez? Vediamo..." [VIDEO]

Calcioemercato Napoli - Aurelio De Laurentiis senza peli sulla lingua. Non si nasconde il patron della SSC Napoli che riferisce ai microfoni di Sportmediaset: "Io non lo compro Icardi" (video in allegato). Il numero uno del club partenopeo si lascia andare a qualche chiarimento di calciomercato per la sessione estiva che sta entrando nel vivo. Niente da fare neppure per uno scambio con Lorenzo Insigne, come si era ipotizzato qualche giorno fa.

Icardi al Napoli? De Laurentiis: "Non lo compro"

Dopo il secco no a Mauro Icardi, il presidente del Napoli però incalzato dal giornalista non smentisce l'interesse per James Rodriguez e Hirving Lozano. Perchè De Laurentiis si lascia andare ad un "Vedremo...". Non chiude invece queste due possibili operazioni. Il messicano è valutato 40 milioni dal Psv Eindhoven ed è stato offerto un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda il colombiano, la richiesta del Real Madrid è di 40 milioni di euro anche se si proverà a lavorare su un prestito con obbligo di riscatto. Certo servirà uno sforzo del giocatore per abbassare lo stipendio di 6 milioni netti all'anno