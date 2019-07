Tmw - ADL assicura a Wanda un'offerta per Icardi questa settimana, Ancelotti si muoverà in prima persona. Inter disposta ad uno sconto

Calciomercato - Il Napoli pensa in grande e vuole regalare a Carlo Ancelotti una squadra in grado di competere con la Juventus per il titolo. Date le complicazioni riscontrate per arrivare ad James Rodriguez, gli azzurri adesso sembra che stiano iniziano a muoversi in maniera concreta per Mauro Icardi. A tal proposito, arrivano delle novità significative da parte di Tancredi Palmeri nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.

Mercato Napoli, pronta un'offerta all'Inter per Icardi

Stando a quanto raccolto da Tmw, infatti, nei giorni scorsi sia il Napoli che la Juventus hanno chiesto informazioni all'Inter relative alla valutazione che il club nerazzurro fa del bomber argentino, ricevendo due risposte differenti: 70 milioni per gli azzurri, 80 per la Juve. A breve, dunque, Aurelio De Laurentiis partirà all'assalto, con il presidente del club partenopeo che avrebbe garantito a Wanda Nara una prima offerta questa settimana. Probabile che la cifra possa aggirarsi intorno ai 50 milioni, con la speranza di chiudere a 60.

Icardi Napoli

Una volta presentata questa proposta ai nerazzurri, si muoverà anche Carlo Ancelotti che chiamerà Icardi per prospettargli il suo disegno tattico e per convincerlo ad accettare l'approdo all'ombra del Vesuvio, facendogli capire quanto sia centrale nel progetto Napoli. Da registrare, al momento, in conclusione, la volontà del giocatore di restare all'Inter nonostante tutto.