Napoli-Hickey, da Bologna ulteriori conferme: gli aggiornamenti

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Dopo la rivelazione del giornalista di Dazn Marco Cattaneo a Radio Kiss Kiss: "De Lauyrentiis mi ha detto sarà un Napoli giovane e ricco di talento. Mi ha citato tutto su Hickey del Bologna dandomi tutti i suoi numeri di gol ed assist. Mi è sembrato strano, secondo me potrebbe essere un indizio in chiave Napoli", la redazione di CalcioNapoli24 in esclusiva aveva raccolto ulteriori informazioni circa l'interesse azzurro per l'esterno scozzese.

Hickey Napoli, conferme da Bologna

Hickey Napoli calciomercato

Dopo le indiscrezioni della giornata di ieri anche da Bologna giungono ulteriori conferme rilanciate dall'edizione locale de La Repubblica.