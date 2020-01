Napoli e Parma sul talento Parisi classe 2000 dell'Avellino: tra sei mesi andrà in scadenza di contratto [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - C'è un nome che sta incantando tutti gli addetti ai lavori per la giovane età e soprattutto rendimento. Il sinistro di Fabiano Parisi, terzino/centrocampista sinistro in forza all'Avellino, sta attirando tanti estimatori anche in serie A. Il classe 2000 di Serino è entrato nell'orbita del Parma che l'ha fatto seguire con molta attenzione negli ultimi mesi. Anche il Napoli si è interessato al calciatore con contratto in scadenza tra cinque mesi. Vedremo se ci saranno novità a stretto giro.

RIPRODUZIONE RISERVATA