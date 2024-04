Sportitalia - Nuovo DS del Napoli: sondato anche Manna della Juve, la situazione

Il Napoli ha sondato Giovanni Manna della Juventus come direttore sportivo. Lo scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale dove racconta del sondaggio fatto proprio dagli azzurri verso l'head of first team della Juventus che da quest'anno ha Cristiano Giuntoli come direttore dell'area tecnica. Manna quest'anno ha vinto anche il premio USSI 2023 come dirigente dell'anno per come ha saputo sviluppare anche il progetto Next Gen bianconero.

Nuovo Ds del Napoli: sondato Manna della Juventus

Napoli - Ecco cosa si legge sul sito di Alfredo Pedullà in merito al sondaggio degli azzurri per Giovanni Manna della Juventus:"