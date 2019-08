Il Mattino - Napoli sempre vigile su De Paul, può partire con un'offerta convincente: questa la valutazione dell'Udinese

Calciomercato Napoli - Sono tanti i nomi che sta valutando il Napoli per il suo attacco e tra questi, secondo quanto si legge sul Mattino, c'è anche quello di Rodrigo De Paul. L'argentino, infatti, dopo aver terminato le vacanze successive alla Coppa America, si è aggregato ai compagni di squadra dell'Udinese ma davanti ad una offerta importante potrebbe partire. Al momento il club friulano lo valuta tra i 30 ed i 35 milioni di euro.

Rodrigo De Paul Napoli

Si tratta di un nome che già da diverso tempo gravita in orbita Napoli, così come era stato seguito con particolare interesse, tra le altre squadre, anche dall'Inter prima dell'arrivo sulla panchina dei nerazzurri di Antonio Conte, le cui novità apportate poco si sposano con le caratteristiche del fantasista dell'Udinese e della Nazionale argentina. Per gli azzurri, invece, rappresenterebbe una più che valida alternativa ad James Rodriguez, il vero pupillo di Carlo Ancelotti.