De Laurentiis sogna il grande colpo! Tuttosport: contatto col Benfica per Joao Felix e Grimaldo

Calciomercato Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sogna il grande colpo in sede di calciomercato. Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, parla con tutti il patron azzurro:

lo fa con Mino Raiola per l'attaccante messicano del PSV Eindhoven Hirving Lozano

con Jorge Mendes per l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid Diego Costa

con il presidente del Benfica Vieira per il baby talento Joao Felix ed il terzino sinistro spagnolo Alex Grimaldo

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli lavora anche per la corsia difensiva di sinistra. Come riporta Tuttosport, bisognerà sfoltire la rosa, per recuperare le risorse necessarie ad operare sul mercato.

Calciomercato Napoli, summit Napoli-Benfica alla Filmauro

Intanto, giovedì scorso nella sede della Filmauro a Roma si è tenuto un incontro tra Aurelio De Laurentiis, l’ad Chiavelli, il ds Cristiano Giuntoli, Mendes e Luís Filipe Vieira, presidente del Benfica. Si è discusso sul mercato in generale, sulle ipotesi di addio al Benfica di Joao Felix e Grimaldo e dell’idea proposta dal Napoli di sostituire l’esterno mancino spagnolo con Mario Rui che pare sia sempre più vicino proprio al club portoghese.