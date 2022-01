Napoli, che succede con Tuanzebe ed Anguissa? I prestiti scadono a fine stagione, altri quattro azzurri possono dire addio

Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha cominciato a dare un’occhiata in giro, lui e tutta l’area scouting guidata da Maurizio Micheli, sulla questione mercato.

Calciomercato Napoli

“Insigne ha il volo prenotato per Toronto, Ospina potrebbe prenderne uno per Madrid (sponda Real), Mertens e Ghoulam aspettano di capire, Manolas se n’è già andato, Tuanzebe e Anguissa sono in prestito e dunque bisognerà leggere le carte (non quelle di imbarco) e Juan Jesus, altro che vecchio, ha pure lui la scadenza al 30 giugno però ha presentato il curriculum vitae e pure prestazioni di livello”