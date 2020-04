Caso Lozano, CorSport: è il Chucky in persona ad essere in contatto con tre club per velocizzare l'addio al Napoli!

Calciomercato Napoli - A meno di un clamoroso ribaltone in casa Napoli, è difficile pensare che il Chucky Lozano possa continuare a giocare in maglia azzurra. Tuttavia, come racconta il Corriere dello Sport, è ovvio immaginare che le offerte non saranno all’altezza dell’investimento fatto dagli azzurri:

Napoli, Lozano dice addio?

“In Spagna raccontano che lui stesso sarebbe in contatto con almeno tre club per provare a velocizzare l’addio: Atletico Madrid, Siviglia e Valencia sarebbero interessate ma disposte a offrire poco più di 20 milioni, mentre il Napoli per cederlo chiede il doppio. Il più grande investimento della storia del club, 50 milioni di euro, non ha reso secondo previsioni e soprattutto attese”.