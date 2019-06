Napoli calciomercato, tutte le trattative di giornata [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Il calciomercato sembra entrare finalmente nel vivo: De Laurentiis e Giuntoli sono al lavoro per regalare ai tifosi nuovi innesti in vista del prossimo campionato. Filo diretto con Ancelotti dal Canada: continuo contatto con l'allenatore per programmare il futuro.

Ultime mercato Napoli - Tutte le trattative di giornata

Il Napoli al momento non è interessato ad Icardi. Persone vicine a Wanda Nara sono infastidite da alcune notizie. Ovemai l'argentino pensasse di lasciare Milano e l'Inter acquistasse nuovi attaccanti, il Napoli non troverebbe la porta chiusa. Napoli e Juventus sarebbero opzioni molto gradite all'argentino. Il giocatore gradisce alla pari i bianconeri e gli azzurri: chi si avvicina per primo lo prende. Napoli gli è sempre piaciuta come città e come tifoseria.

Nel frattempo il Napoli valuta delle alternative a Kostas Manolas: un altro calciatore che piace è Milenkovic della Fiorentina. E' un pallino di Giuntoli e di Ancelotti. Fu vicino all'Inter prima di prendere Godin, la Juve l'ha sondato a gennaio. La Fiorentina rimandò il discorso a giugno. I Della Valle valutavano il calciatore 30 milioni di euro, adesso bisogna vedere con la nuova dirigenza.

Giuntoli ha avuto dei colloqui per Aké: il Bournemouth ha sparato 45 milioni di euro e la cosa è morta.

Con Ferrero si è parlato di Andersen: il patron dei blucerchiati lo valuta non meno di 35 milioni di euro.



Sfumati i nomi di German Pezzella e Jerome Boateng: i due non interessano alla società azzurra.

Su Lozano è piombato il Paris Saint-Germain. L'entourage del calciatore e la SSC Napoli confermano. Lozano non ha mai detto sì al Napoli, ha preso tempo in attesa di capire come si evolverà il mercato. Il Napoli inizialmente ha proposto al messicano un ingaggio da 2.5 milioni di euro per poi migliorare i bonus, facilmente raggiungibili. Si arriverebbe, così, circa 3.5 milioni. Il Napoli è disposto ad offrirne 40+5 di bonus al PSV: l'unico problema è che il calciatore spera o nella Premier League o nel PSG.

Capitolo rinnovi: se ne parlerà a Dimaro, Giuntoli li aspetta lì. Il Napoli rinnoverà il contratto a Callejon, Maskimovic, Zielinski e Milik. Mertens unico punto interrogativo, arriverà l'adeguamento di Lorenzo Insigne.