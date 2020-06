Venerato a CN24: "C'è l'offerta del Napoli per Ferran Torres! Proposto un ingaggio di 2,5 mln più bonus"

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie. De Laurentiis fa sul serio per Ferran Torres: la prima offerta per il calciatore è di 2,5 milioni di euro all'anno di ingaggio più bonus. Il calciatore valuta la proposta, il Napoli sembra in vantaggio sulla concorrenza.

Napoli, offerta per Ferran Torres

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune indiscrezioni di mercato alla redazione di Calcio Napoli 24:

"Aggiornamenti su Ferran Torres. Lo spagnolo sta valutando il suo futuro. Il Napoli è uscito allo scoperto nelle ultime 24 ore parlando telefonicamente con suo entourage, italiano e spagnolo. Il club azzurro gli ha offerto 2.5 milioni netti a stagione più bonus importanti. Cifra che non è stata bocciata dai suoi agenti che nelle prossime settimane valuteranno anche altri club. Al momento il Napoli è l'unico sodalizio che ha già mosso passi ufficiosi rispetto agli altri".