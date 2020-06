Tuttosport - Boga-Napoli, contatti frequenti tra Giuntoli e l'agente: pronta offerta da 35 milioni al Sassuolo

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie di oggi. Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive su Boga, principale obiettivo di mercato del Napoli: "Non conosce sosta l'attività del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ieri a Sky ha confermato l’interesse del Napoli per Jeremy Boga: «Vediamo, è un giocatore molto bravo». Una risposta apparentemente priva di contenuti, ma che nasconde una attività molto intensa nella direzione dell’esterno franco ivoriano. Giuntoli sente molto spesso Daniel, fratello ed agente di Boga, oltre a tastare il polso del Sassuolo, nella persona dell’ad Giovanni Carnevali. Il Chelsea non farà valere la clausola da 8 milioni di euro per riportarlo a Londra e Boga resterà in Emilia. Per poco tempo, perchè potrebbe essere proprio il Napoli a versare 35 milioni di euro per acquisire il cartellino del calciatore tanto amato anche da Gattuso".

Boga