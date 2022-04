Il prossimo gioiello del Napoli in attacco? Occhi su Broja, ricorda Bobo Vieri

Dando per scontato che Dries Mertens resterà a Napoli come elemento di raccordo della squadra, servono attaccanti e ieri ne ha parlato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

«Raspadori e Traoré? Il Sassuolo è una bottega cara, dobbiamo tornare a scovare gioielli come quando c’era Benitez»

Il prossimo gioiello del Napoli in attacco

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ecco allora che i fari del Napoli finiscano per essere puntati su Armando Broja, classe 2001, centravanti possente albanese del Chelsea, attualmente in prestito al Southampton. Un tipo alla Bobo Vieri, per capirsi: sarebbe lui il sostituto di Osimhen.

