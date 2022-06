RAI - Il Napoli s’inserisce per Bremer, contatto con l’agente Busardó: ecco quando può arrivare

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Gli azzurri si fiondano su Bremer, a riportare la notizia è Ciro Venerato di Rai Sport. Motivo? Il Napoli sta valutando un possibile addio di Koulibaly (40 milioni o giù di lì. Per ora tutto tace, ma il club azzurro sa dei contatti del suo agente con Barcellona, Psg e Chelsea) e di conseguenza non vuole arrivarci impreparato. Il contatto con Paolo Busardò, agente di Bremer, c'è stato eccome. Napoli pronto a fare l'offerta giusta a Cairo se Koulibaly volerà verso altri lidi. Certo dovrà fare in fretta.

Bremer con la maglia del Torino

Napoli su Bremer in caso di addio di Koulibaly

Inter (se vende Skriniar), Milan (se perde Botman) e Tottenham (che segue il granata ma non lo ha messo in cima alla lista) si sono mosse prima del Napoli. Pronto a mettere sul piatto anche Ounas ( piace al toro). L'altro nome valutato è Eric Bailly, ivoriano dello united in scadenza nel 2023. 12 milioni offerta giusta per portarlo a casa. Tutto passa per Koulibaly ed un'offerta più temuta che attesa dalla dirigenza campana.