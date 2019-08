Napoli, proposto il giovane Alvaro Fidalgo del Real Madrid: la dirigenza azzurra prende tempo [ESCLUSIVA]

Mercato Napoli - Sono ore a dir poco intense per il calciomercato, del Napoli e non solo. Tanti i nomi presenti nella lista di Cristiano Giuntoli, che in maniera del tutto inevitabile sta sondando il mercato mondiale alla ricerca dei rinforzi da regalare a Carlo Ancelotti. Sono altrettanti, in maniera del tutto inevitabile, anche i profili che vengono proposti dagli operatori di mercato al club azzurro e tra questi c'è anche Alvaro Fidalgo.

Giuntoli Alvaro Fidalgo

E' un centrocampista classe 1997 nativo di Oviedo e fa parte del Real Madrid Castilla, vale a dire la seconda squadra dei blancos. Nasce come centrocampista centrale ma, all'occorrenza, può agire anche da trequartista. Al momento, però, il Napoli non è andato oltre, rispondendo a questa proposta con un "Ci penseremo" che lascia presagire come sia un discorso da rimandare a fasi del mercato meno frenetiche ed in cui è possibile fare delle valutazioni in maniera più serena.