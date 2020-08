Il Mattino - Il Napoli acquisterà un terzino sinistro, Ghoulam verso l'addio. Se Hysaj non rinnova c'è Faraoni

Calciomercato Napoli - Il Napoli è già a lavoro in vista della prossima stagione, dopo l'acqusito di Victor Osimhen la società non ha intenzione di fermarsi. Come riportato da Il Mattino, ci sono molti obiettivi azzurri che potrebbero arrivare da un momento all'altro.

Allan e Hysaj

Calciomercato: si lavora per i terzini, Ghoulam e Hysaj in bilico

Serve un terzino sinistro (ameno che non si voglia insistere con Ghoulam), un terzino destro se Hysaj non rinnova (piace Faraoni) e in pratica i giochi sono fatti. Perché tra gennaio e Osimhen il Napoli ha già speso circa 200 milioni. E senza Champions, deve per forza vendere. Gattuso di nomi ne ha fatti; vuole esperienza in mezzo al campo per alzare il livello. Gli piace Gabriel del Lille ma non è una operazione per cui è disposto a spendersi in prima persona. Il mercato di gennaio ha regalato Amir Rrahmani e Andrea Petagna: lui ha voluto solo Demme. Ed è stato accontentato